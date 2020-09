Trump classifica de "fake news" investigação do New York Times sobre seus impostos

AF Agência France-Presse

(crédito: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou de "fake news" (notícias falsas) as revelações do jornal New York Times, segundo as quais o mandatário praticamente não pagou imposto de renda nos anos anteriores a sua eleição.

"São 'fake news', totalmente inventadas", afirmou durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. "Eu paguei muito, e também paguei muito imposto de renda a nível estatal, o estado de Nova York cobra muitos impostos", defendeu-se o presidente republicano, sem dar mais detalhes.



