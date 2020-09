Grécia detecta covid-19 em primeiro cruzeiro a chegar ao país pós confinamento

AF Agência France-Presse

Dez integrantes da tripulação do primeiro cruzeiro a chegar às costas da Grécia após o confinamento testaram positivo para o coronavírus, informou a Guarda Costeira do país.

Com 992 passageiros a bordo, o cruzeiro "Mein Schiff 6", com bandeia de Malta e que opera para o gigante alemão do turismo TUI, estava ancorado nesta segunda-feira na ilha de Milos, no arquipélago das Cíclades.

Quase 150 dos 666 membros da tripulação foram submetidos a testes e 10 apresentaram resultado positivo.

"Foram isolados a bordo e esperamos instruções da agência pública de saúde para saber até onde seguir com a embarcação", afirmou uma fonte da Guarda Costeira.

"Os passageiros estão todos em perfeito estado de saúde e receberam autorização para desembarcar", disse a mesma fonte.

O cruzeiro, o primeiro a voltar ao mar grego desde o confinamento de março, atracou em meados de setembro no porto de Heraclion (Creta) e partiu deste local no domingo à noite com destino ao porto do Pireu, em Atenas.