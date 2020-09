Mulher acorda com picada de cobra na testa na Austrália

CB Correio Braziliense

Uma australiana acordou com um baita susto ao perceber que estava sendo picada por uma cobra na testa. Emily Hinds, 42 anos, estava dormindo em casa, em Coolalinga, norte da Austrália, quando sentiu algo que parecia um grampo na cabeça, porém, era o réptil de 60cm.

"No meu estado meio sonolento, minha mente obviamente começa a debater como um grampo de cabelo entrou na minha cama e como abriu e fechou no meu rosto. Então, eu percebo que deve ser algo me mordendo — um inseto talvez —, quando eu alcanço ainda em um estado semiadormecido e sinto o corpo frio e inconfundível de uma cobra", descreveu ao Daily Star.

A sorte é que se tratava de uma píton, não venenosa. Mas ela teve que tomar antibióticos para evitar contaminação por bactérias. "Não foi doloroso, mais como uma pinça arranhando meu rosto, mas acho que porque estava dormindo na hora não avaliei toda a sensação", explicou ela.



"Elas têm poços de detecção de calor e eu rolei sobre ela - embora não me lembre - ou ela pensou que eu era 'gostosa' e foi por isso que me mordeu", completou Emily.