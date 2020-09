Deputada britânica é acusada de assédio e suspensa do Partido Trabalhista

AF Agência France-Presse

Uma deputada britânica foi acusada de assediar outra mulher nesta segunda-feira, anunciou a procuradoria. Ela foi imediatamente suspensa do Partido Trabalhista.

Claudia Webbe, deputada de Leicester East (centro da Inglaterra), foi acusada de assédio a outra mulher, anunciou o Crown Prosecution Service, encarregado de ações judiciais no Reino Unido, que explicou que tomou esta decisão após receber elementos da polícia metropolitana de Londres.

A deputada de 55 anos negou as acusações em um comunicado. "Eu sou inocente de qualquer ato repreensível e quero provar isso no tribunal. Vou me defender vigorosamente contra essas acusações", disse Webbe, que deve comparecer em 11 de novembro no tribunal de Westminster Magistrates, em Londres.

Os eventos teriam ocorrido entre 1º de setembro de 2018 e 26 de abril de 2020. A deputada foi imediatamente suspensa do partido, informou a mídia britânica. Um porta-voz do Partido Trabalhista se recusou a confirmar a suspensão, considerando que "não seria apropriado comentar um caso".

Eleita deputada nas últimas eleições legislativas, em dezembro, Claudia Webbe está à esquerda de seu partido. Antes de se tornar parlamentar, ela era vereadora em Islington, um bairro no norte de Londres. Ela também foi conselheira política de Ken Livingstone, quando ele era prefeito de Londres.