Alemanha limita reuniões familiares e festas para conter surto de covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Federico Gambarini / POOL / AFP)

A Alemanha limitará o número de participantes em festas, em espaços públicos e privados, dependendo da evolução do índice de infecções por covid-19 para lutar contra um novo surto da pandemia no país - declarou a chanceler Angela Merkel, nesta terça-feira (29/9).

Além dos turistas que voltam das férias, "as festas privadas são uma causa importante" do foco de contágios na Alemanha e, "por isso, temos que reagir", destacou a chanceler após uma reunião com os chefes de governo dos 16 estados regionais (Lander) que integram o país.