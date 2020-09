Em debate tenso, Biden acusa Trump de mentir e pede para republicano "se calar"

CB Correio Braziliense

(crédito: SAUL LOEB, Jim WATSON / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-vice-presidente democrata Joe Biden iniciaram nesta terça-feira (29/9) em Cleveland, no estado de Ohio, o primeiro debate televisionado, a 35 dias das eleições presidenciais no país.



Não houve aperto de mão quando os dois candidatos subiram ao palco devido às medidas sanitárias adotadas pelos organizadores do debate, em um momento de forte politização no país, que vive a contagem regressiva para as eleições de 3 de novembro.

Farpas

O debate foi marcado por constante tensão e troca de farpas entre os candidatos. "O fato é que tudo o que ele está dizendo até agora é simplesmente uma mentira. Não estou aqui para gritar suas mentiras. Todo mundo sabe que ele é um mentiroso", declarou Biden sobre o republicano.

Trump revidou afirmando que "Não tem nada de inteligente em você" ao candidato democrata.

Palhaço

Joe Biden também chamou o presidente americano Donald Trump de "palhaço" em determinado momento do debate, mas pediu desculpas logo em seguida.

"É difícil falar com este palhaço. Perdão, esta pessoa", declarou Biden, momento após o moderador do debate, o jornalista Chris Wallace, alertar Trump para que parasse de interromper o adversário.

"Você é o pior presidente que os Estados Unidos já tiveram", disse Biden.

A tensão entre ambos era palpável desde os primeiros minutos, com interrupções repetidas, que levaram o democrata a perguntar a Trump: "Você vai se calar, homem?".



*Com informações da Agência France-Presse