Trump-Biden, primeiro 'round': relações raciais, impostos e muitos insultos

Foi desordenado e houve muitos gritos, mas o primeiro debate entre o presidente Donald Trump e seu rival democrata na Casa Branca, Joe Biden, conseguiu abordar algumas das questões cruciais para os americanos na eleição de 3 de novembro.

Confira abaixo uma seleção dos principais momentos do embate transmitido pela televisão, direto de Cleveland, Ohio, e que durou 90 minutos sem intervalos comerciais:

Línguas afiadas

Analistas políticos esperavam que o presidente republicano partisse para o ataque, mas o ex-vice-presidente de 77 anos foi quem acabou proferindo alguns dos insultos mais duros da noite, chamando Trump de "palhaço" e de "mentiroso".

"Tudo o que ele disse até agora é apenas uma mentira. Não estou aqui para gritar suas mentiras", disse Biden.

Em outro momento, em meio a constantes interrupções do presidente, o que irritou até o moderador Chris Wallace, Biden respondeu: "É difícil falar com esse palhaço, desculpe, essa pessoa".

E, então, soltou: "Você vai calar a boca, cara?".

A frase foi imediatamente capitalizada pela campanha de Biden em camisetas de US$ 30 à venda.

O candidato democrata à Casa Branca disse que Trump foi "o pior presidente que os Estados Unidos já tiveram".

O magnata do mercado imobiliário de 74 anos que se tornou presidente também lançou alguns dardos no oponente, repreendendo Biden por criticar sua resposta ao coronavírus e por lhe dizer que precisava ficar "muito mais inteligente" para evitar mais mortes.

"Você se formou com as notas mais baixas, ou quase mais baixas, em sua classe. Nunca use a palavra inteligente comigo. Nunca use essa palavra comigo. Não há nada de inteligente em você, Joe", Trump respondeu.

E esses impostos?

A explosiva matéria do jornal "The New York Times" publicada há dois dias, apontando que Trump quase não pagou imposto de renda nem em 2016, nem em 2017, obviamente surgiu.

Quando Wallace pediu a Trump que dissesse diretamente se havia pagado mais de Us$ 750 de IR nesses anos, não em outros impostos, ele tentou fugir da resposta. Ao ser pressionado, disse que pagou "milhões de dólares".

"Mostre suas declarações de renda para nós", disse Biden, que publicou sua própria declaração de 2019 antes do debate, mostrando que ele e sua mulher pagaram quase US$ 300.000.

"Você vai ver", afirmou Trump, sem dizer quando.

Arrastando os filhos

Muito se tem falado e escrito sobre os negócios do filho de Biden, Hunter, na Ucrânia e na China. Trump tentou muitas vezes apresentar isso como prova de má conduta do ex-vice-presidente.

"A China zombou de você, Joe. E, não é de se admirar, seu filho vai e saca milhões de dólares", disse Trump.

Biden mudou de assunto, sugerindo que poderia "falar a noite toda" sobre a família de Trump e "ética". A filha de Trump, Ivanka, trabalha como conselheira sênior de seu pai, e seu marido, Jared Kushner, é um conselheiro sênior da Casa Branca.

"Minha família perdeu uma fortuna para vir ajudar o governo", devolveu Trump.

Mais tarde no debate, Trump falou novamente sobre Hunter Biden, alegando que ele havia sido "dispensado desonrosamente" dos militares por uso de drogas.

Biden explodiu, dizendo: "Meu filho, como muitas pessoas que você conhece em sua casa, tinha um problema com drogas. Ele superou. Ele resolveu".

E mencionou seu filho Beau, que morreu de câncer no cérebro em 2015, para responder aos comentários de Trump sobre os militares como "perdedores" e "tolos".

"Ele não era um perdedor. Ele era um patriota", disse Biden.

Supremacistas brancos

Wallace pediu a ambos os candidatos que comentassem as tensões raciais que convulsionaram os Estados Unidos nos últimos meses, após uma série de mortes de cidadãos negros nas mãos da polícia.

Quando o moderador perguntou a Trump se ele condenaria os "supremacistas brancos" e lhes pediria que recuassem, Trump disse que estava "disposto a fazer isso".

Então, acrescentou: "Proud Boys, recuem e esperem. Mas eu vou dizer uma coisa, vou dizer uma coisa, alguém tem que fazer algo com o Antifa", uma referência ao movimento de "extrema esquerda".

Proud Boys, um grupo de extrema direita, pareceu adotar a frase, em uma conta nas redes sociais, postando um logotipo que dizia "Recuem, esperem".

Aceitar o resultado eleitoral

Quando o debate caótico terminou, Wallace perguntou aos dois concorrentes se eles se comprometeriam a respeitar os resultados das eleições.

Trump não garantiu explicitamente uma transferência pacífica de poder, caso ele perca.

"Podemos não saber por meses", disse Trump sobre os resultados da eleição.

"Isso não vai acabar bem", insistiu o presidente republicano, que afirma há semanas, sem provas, que o voto pelo correio pode distorcer o resultado eleitoral.

"Exorto meus apoiadores a irem às urnas e acompanhar com muita atenção", disse ele.

Já Biden prometeu, claramente, honrar os resultados, "depois que todas as cédulas forem contadas".

"Esse será o final. E, se for eu, tudo bem. Se não for eu, apoiarei o resultado", prometeu.