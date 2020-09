"Assassino do Twitter" é julgado no Japão após matar nove pessoas

AF Agência France-Presse

O suspeito Takahiro Shiraishi (C) cobrindo o rosto com as mãos enquanto é transportado de uma delegacia de polícia em Tóquio para a promotoria. - (crédito: Natsuko Fukue / AFP / JIJI PRESS / STR / )

O homem conhecido como o "assassino do Twitter", acusado de matar e esquartejar nove pessoas que conheceu pelas redes sociais no Japão, se declarou culpado nesta quarta-feira em um tribunal de Tóquio.

Takahiro Shiraishi, 29 anos, acusado de guardar os corpos esquartejados de suas vítimas em geladeiras, não refutou as nove acusações de assassinato que enfrenta e afirmando que estão "todas corretas", informou o canal público NHK.

Na manhã do Halloween de 2017, a polícia encontrou na casa de Takahiro Shiraishi nove corpos desmembrados em pelo menos 240 pedaços de ossos escondidos em geladeiras e caixas de ferramentas, polvilhados com areia para gatos para tentar escondê-los.

Shiraishi é suspeito de ter atraído vítimas entre 15 e 26 anos com tendências suicidas por meio do Twitter, alegando que ajudaria estas pessoas em seus projetos ou que morreria a seu lado.

A polícia prendeu Takahiro Shiraishi há três anos, quando investigava o desaparecimento de uma mulher de 23 anos que supostamente tuitou que desejava cometer suicídio.

Após o desaparecimento da jovem, o irmão teria conseguido entrar em sua conta do Twitter e detectado o nome de um usuário com mensagens suspeitas.

Os advogados do acusado pedem que as acusações sejam alteradas para "assassinato com consentimento", o que provocaria uma pena de entre seis meses e sete anos de prisão, alegando que as vítimas concordaram com os assassinatos, segundo a NHK.

Se for declarado culpado de assassinato, Takahiro Shiraishi enfrenta a possibilidade de penas de morte, que é executada por enforcamento no Japão.