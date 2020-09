'Vergonha nacional', diz Biden sobre conduta de Trump no debate

AF Agência France-Presse

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, descreveu nesta quarta-feira (30) a atitude do presidente Donald Trump no debate presidencial como "vergonha nacional", referindo-se às contínuas interrupções do republicano, que várias vezes foi chamado a atenção pelo moderador, Chris Wallace.

"Talvez não deveria dizer isso, mas o presidente dos Estados Unidos se comportou de uma forma que eu acho que foi uma vergonha nacional", disse o democrata durante um ato de campanha em Alliance, Ohio, um estado-chave para chegar à Casa Branca e onde Biden é favorito, segundo as pesquisas.

"Não só atacou a mim e minha família. Também atacou o moderador", disse o ex-vice-presidente de Barack Obama.

Biden também mencionou a polêmica depois que Trump se recusou a condenar os grupos supremacistas brancos e enviou uma mensagem de incentivo ao grupo Proud Boys - uma formação de extrema direita fundada em 2016 e que está vinculada a vários episódios de violência contra manifestantes antirracistas.

O democrata respondeu pedindo a esses grupos para "desistirem" de atuar. "Isso não é o que somos. Como americanos, isso não é o que somos", afirmou.