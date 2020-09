Paris começará testes com táxis voadores em 2021

AF Agência France-Presse

(crédito: ERIC PIERMONT / AFP)

Paris fará testes a partir de 2021 com táxis voadores em situação real, com a perspectiva de fazer uma demonstração nos Jogos Olímpicos de 2024, anunciaram as autoridades da capital francesa nesta quarta-feira (30).

O veículo elétrico VoloCity com implantação vertical do fabricante alemão Volocopter foi escolhido para realizar os primeiros testes na região de Paris para o lançamento desses aparelhos em um ambiente periurbano e aeronáutico.

Os testes serão realizados no aeródromo Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, 35 km ao norte de Paris.

Os testes também precisarão da aceitação por parte dos residentes locais, de procedimentos de segurança e manutenção.

"Todo o ecossistema será testado", explicou Edward Arkwright, Diretor Executivo do ADP Group, parceiro do projeto.

O VoloCity, que é totalmente elétrico, está equipado com 18 motores e nove baterias. Pode levar duas pessoas, incluindo um piloto. Voa a 110 km/h, a uma altitude de 400 a 500 metros e com um alcance de 35 km.

A aeronave está em processo de validação pela Agência Europeia de Segurança (AESA), explicou Fabien Nestmann, um dos gerentes do Volocopter, acrescentando que o fabricante esperava tê-la aprovada pelo regulador europeu em "dois ou três anos".