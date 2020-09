Governo espanhol anuncia acordo para estender medidas contra covid em Madri

AF Agência France-Presse

O governo espanhol anunciou nesta quarta-feira (30) um acordo para ampliar as restrições de mobilidade que visam conter o contágio pelo coronavírus. A ideia é estender as medidas já em vigor em algumas áreas de Madri para toda a capital e outras áreas da região onde a situação epidemiológica é preocupante.

"Este acordo foi aprovado pela ampla maioria", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, após reunião com autoridades de todas as regiões autônomas do país, competentes em matéria de saúde.

Embora algumas regiões tenham votado contra a norma, incluindo Madri, o decreto "deve que entrar em vigor" assim que for publicado no diário oficial do Estado, em data ainda a ser determinada, afirmou Illa, que disse não considerar "que uma decisão colegiada que afeta a saúde pública não seja adotada". "A situação em Madri é complexa e preocupante", acrescentou.

O governo do socialista Pedro Sánchez pressionava há semanas Madri, comandada pela direita, para estender a toda a capital e a alguns municípios vizinhos as restrições em vigor desde a semana passada nos bairros mais afetados.

Os moradores dessas áreas, 1 milhão de pessoas do total de 6,6 milhões em toda a região de Madri, não podem deixar seus bairros a não ser para trabalhar, ir ao médico ou levar seus filhos à escola.

Agora, essas medidas serão aplicadas às áreas que tiveram uma incidência de mais de 500 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, uma taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva maior que 35% (em Madri é de 40%, segundo Illa) e um percentual de resultados positivos nos testes de PCR de 10%.

Na prática, isso significa que as regras precisam ser aplicadas em vários municípios da Comunidade de Madri, que cumprem os três pressupostos, a começar pela capital, onde vivem 3,2 milhões de pessoas. Há na cidade uma incidência acumulada nos últimos 14 dias de 777 casos confirmados por 100 mil habitantes, segundo dados oficiais.

Nessas áreas, outras restrições também entrarão em vigor, como reduções de capacidade e horários das lojas e bares. Com quase 770 mil casos notificados e 31.800 mortes, a Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus.