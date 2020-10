Pompeo celebra acordo Israel-Líbano para discutir disputa fronteiriça

O governo americano celebrou o acordo "histórico" anunciado entre Líbano e Israel, nesta quinta-feira (1°/10), o qual possibilitará o início de um diálogo sobre sua disputada fronteira.

O acordo foi concluído com mediação dos Estados Unidos, destaca o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em um comunicado, explicando que se trata do "resultado de cerca de três anos de esforços diplomáticos intensos" da parte de Washington.

We welcome today’s announcement by Israel and Lebanon on their agreement to begin discussions on the maritime boundary. This offers the potential for greater stability, security, and prosperity for citizens in both nations.