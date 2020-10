Assassino é descoberto após ter seu DNA localizado em um site de genealogia

AF Agência France-Presse

(crédito: Thiago Fagundes/CB/D.A Press.)

Um sueco de 37 anos foi declarado culpado, nesta quinta-feira, de homicídio duplo em um caso que estava há 15 anos sem resolução, até que seu DNA foi localizado em um site de genealogia online.

Daniel Nyqvist, que confessou a autoria do crime pouco depois de sua prisão, em junho, é julgado pelo assassinato em outubro de 2004 de uma mulher de 56 anos e um menino de 8, que ele esfaqueou no centro da pacífica cidade de Linköping, onde ocorreu o julgamento.

O acusado, que "cometeu esses atos sob influência de um transtorno psicológico grave", foi condenado a ser internado em um hospital psiquiátrico.

O crime nunca havia sido resolvido pelos investigadores, apesar de um DNA detectado, da descoberta da arma homicida e um boné manchado de sangue, assim como vários indícios sobre o suspeito, descrito como um homem jovem e de cabelos loiros.

O arquivo da investigação, com dezenas de milhares de páginas, tornou-se o segundo maior da Suécia, depois do assassinato do primeiro-ministro Olof Palme.

Sua resolução ocorreu graças a um novo método de investigação, colocado em prática desde que a Suécia permitiu aos investigadores, a partir de janeiro de 2019, prosseguir legalmente com a abordagem do DNA familiar. Isso inclui sites online que usam o DNA --algo muito popular desde que se tornou economicamente acessível--, um método de investigação importado dos Estados Unidos.