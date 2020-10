Bolsonaro conversa com presidente do Paraguai sobre reabertura da Ponte da Amizade

AF Agência France-Presse

(crédito: NORBERTO DUARTE/AFP e Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro e o chefe de Estado do Paraguai, Mario Abdo Benítez, conversaram por telefone nesta sexta-feira para discutir a data da reabertura da Ponte da Amizade, que une os dois países pelo rio Paraná e que foi fechada pela pandemia há seis meses.

A passagem de fronteira liga Ciudad del Este (Paraguai) a Foz de Iguaçu (Brasil), na tríplice fronteira onde também fica Puerto Iguazú (Argentina).

Os dois líderes "conversaram por telefone nesta sexta-feira para acertar os detalhes finais para uma abertura gradual dos postos de fronteira", informou a presidência do Paraguai por meio de comunicado oficial.

A ponte deve ser reaberta antes de 15 de outubro, de acordo com o governo do país vizinho. Abdo disse a Bolsonaro que está preparado para a reabertura com base em um plano piloto de três semanas "apenas para atividades comerciais".

No Paraguai, um cordão sanitário será habilitado desde a cabeceira da ponte e até um raio de 30 km dentro do território, como medida de prevenção do contágio. "O presidente Bolsonaro disse que estão aguardando os relatórios das instituições técnicas competentes para finalizar a autorização", acrescentou o comunicado.

Os dois chefes de Estado poderão se encontrar no dia marcado para a reabertura em uma das cabeceiras da ponte, indicaram porta-vozes do governo de forma extra-oficial. Abdo e Bolsonaro também poderão visitar as obras de uma segunda ponte binacional em construção a cerca de 7 km da atual passagem de fronteira e que seria concluída em dois anos, acrescentaram.

A previsão é de que a ponte reabra entre as 5h e as 14h para a entrada e até as 18h para a saída dos turistas de compras. A Ponte da Amizade é a principal porta de entrada e saída do Paraguai, país mediterrâneo. Em tempos normais, entre 15.000 e 20.000 pessoas passam por ali diariamente.