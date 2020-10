Península da Antártida registra seu ano mais quente em três décadas

AF Agência France-Presse

O ano de 2020 se tornou o mais quente da Península Antártica nas últimas três décadas, com temperaturas acima de 2 graus Celsius e pelo menos quatro ondas de calor, de acordo com um estudo da Universidade de Santiago do Chile publicado nesta sexta-feira (2).

Entre janeiro e agosto deste ano foram registradas temperaturas entre 2 e 3 graus Celsius, mais quente que o comum para a Península Antártica, principalmente no norte, segundo medições feitas por uma equipe de pesquisadores na estação meteorológica localizada na Base Frei da Força Aérea Chilena na Ilha do Rei George.

"As temperaturas em toda a península Antártica estão 2 ° C acima dos valores típicos este ano", explica Raúl Cordero, climatologista e líder do Grupo de Pesquisa Antártica da Universidade de Santiago (Usach), em comunicado divulgado pela o Instituto Antártico Chileno (Inach).

"No extremo norte da Península Antártica, a temperatura máxima média até agora neste ano está acima de zero grau. Isso não acontecia há 31 anos”, acrescentou Cordero.

O cientista chamou o fato de "alarmante", pois pode indicar que o rápido aquecimento observado na região no final do século 20 está se reiniciando e que diminuiu nas últimas duas décadas.

Até agosto ocorreram quatro ondas de calor: duas no verão meridional, uma no outono e a última em pleno inverno. Os cientistas observaram 34 dias com temperaturas máximas consideradas muito altas.

Durante o inverno austral, quando as temperaturas são normalmente mais frias, os pesquisadores se surpreenderam com recordes muito quentes, que ultrapassaram os 5 ºC, e que impediram o congelamento das águas da Baía de Fildes.

As altas temperaturas do inverno contrastam, porém, com as registradas entre agosto e setembro, que atingiram -16,8 ºC, as mais baixas desde 1970.

Enquanto isso, a precipitação de água e neve acumulada na Ilha do Rei George até o início de setembro ultrapassou 400 milímetros (mm); 100 mm acima dos valores típicos para aquela data, de acordo com o estudo.

A Península Antártica é a parte mais setentrional do continente Antártico, onde existem bases científicas e militares de vários países, incluindo Argentina, Chile e Reino Unido, que também reivindicaram soberania sobre essa área.