Capitão da seleção da Armênia larga o futebol após ser convocado para guerra

(crédito: AFP / Janek SKARZYNSKI)

O conflito entre Armênia e Azerbaijão pela região separatista de Nagorno-Karabakh já dura alguns dias e segue se intensificando. Como reflexo do combate, a população masculina dos países, estão sendo convocados para a formação dos exércitos e entre os novos soldados, o ex-capitão da seleção da Armênia será um dos alistados.



O zagueiro Varazdat Haroyan, de apenas 28 anos, já disputou mais de 50 partidas com a seleção do país, sendo que atuava pelo Ural Ecaterimburgo, da Rússia. Haroyan estava em negociação para integrar o time Athlitiki Enosi Larissa, da Grécia, mas o agente do jogador apontou que a transição não seria mais possível por conta da convocação para a luta armada.

Segundo informações do portal Uol, Haroyan deve ir à batalha com outros homens de até 40 anos.

