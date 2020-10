Trump será substituído por familiares e Pence em eventos de campanha

AE Agência Estado

(crédito: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente norte-americano, Donald Trump, será substituído por familiares e pelo vice-presidente, Mike Pence, em eventos de campanha a partir de quarta (7/10), de acordo com comunicado oficial da campanha republicana.

Trump está internado no hospital militar Walter Reed, em Maryland, para se tratar da covid-19, cujo diagnóstico ele revelou na sexta. Para que a campanha continue, Pence e filhos do presidente o substituirão em eventos presenciais que contariam com a presença do presidente. A mudança está sendo chamada de "Operação MAGA", uma referência ao slogan "make America great again" (torne a América grande de novo).

"A operação MAGA vai empolgar todo o sistema MAGA a manter a campanha do presidente a toda velocidade até que nosso comandante volte à pista", afirmou em comunicado Bill Stepien, chefe da campanha à reeleição do republicano. Segundo ele, os eleitores serão engajados a mostrar ainda mais apoio a Trump, colocando bandeiras e placas em suas casas.

Mike Pence deve começar a visitar Estados considerados chave na eleição, como o Arizona, após o debate entre candidatos a vice na próxima quarta, no Utah. A partir deste dia, membros da família Trump e de grupos pró-presidente também participarão de eventos.