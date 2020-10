Pompeo reduz viagem pela Ásia após hospitalização de Trump

AF Agência France-Presse

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reduzirá sua viagem por vários países da Ásia programada para esta semana e visitará o Japão, sem as escalas previstas na Coreia do Sul e Mongólia. A mudança foi motivada pela hospitalização do presidente Donald Trump depois de ter sido diagnosticado com covid-19.

Pompeo permanecerá em Tóquio até terça-feira e se reunirá com os ministros das Relações Exteriores da Austrália, Índia e Japão, de acordo com a porta-voz Morgan Ortagus.

"O secretário Pompeo espera viajar à Ásia novamente em outubro e trabalhará para reprogramar as visitas", completou, sem mencionar a doença de Trump.

Pompeo, no entanto, abordou o tema na sexta-feira ao ser questionado por jornalistas se o estado de saúde de Trump mudaria seus planos.

"Ainda estamos planejando fazer as viagens, mas vamos revisar", respondeu. "Veremos quais partes da viagem têm sentido e quais não, e continuaremos examinando a cada hora".

A agenda de Pompeo incluía visitas a Ulaanbaatar na quarta-feira e uma escala em Seul entre quarta e quinta-feira.