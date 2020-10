Vídeo: Filhos de William e Kate Middleton falam em público pela primeira vez

CB Correio Braziliense

Família se encontrou com David Attenborough em setembro - (crédito: Kensington Palace/AFP)

Filhos do duque e da duquesa de Cambridge, William e Kate Middleton, os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte nasceram e cresceram sob olhares atentos do mundo inteiro. O que a maior parte da população não conhecia era a voz do trio. Isso mudou no sábado (3/10), quando a Família Real divulgou um vídeo dos pequenos.

Na gravação, os três fazem perguntas ao documentarista britânico David Attenborough, famoso por retratar a natureza. "Sir David Attenborough, nós temos algumas questões para você", diz a legenda da publicação.

Sir David Attenborough, we've got some questions for you... pic.twitter.com/MTQ68WnOrt — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 3, 2020

George, de 7 anos, questiona qual animal o especialista acredita que será o próximo a ser extinto. Em resposta, sir Attenborough afirma esperar que nenhum.

Charlotte, 5, por sua vez, conta gostar de aranhas e pergunta se o documentarista também gosta. "Eu amo aranhas e estou muito feliz que você goste também. Eu acho que são criaturas maravilhosas. Por que as pessoas têm tanto medo delas?", devolve o ex-diretor da BBC.

Por fim, Louis, 2, é mais sucinto e questiona apenas qual é o animal favorito de Attenborough. O especialista diz que é fã de macacos.