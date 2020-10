Bênção para os bichinhos e seus protetores

SP Sarah Peres

Brasilienses devotos de São Francisco de Assis aproveitaram o dia do santo, comemorado em 4 de outubro, para abençoar os animais de estimação. O benzimento dos bichinhos ocorreu no Santuário São Francisco de Assis, na 915 Norte, entre a manhã e a tarde de ontem, em sistema de drive-thru e a pé. Por causa da pandemia, não houve acesso ao interior da igreja.

O bancário Sérgio Rocha, de 52 anos, buscou a bênção para os dois cachorros da família: a shih-tzu Hannah, de 10 anos, e o american staffordshire terrier Steve, de 6. Pediu pela saúde dos cães, mas também pela da própria família ao padroeiro dos pobres e doentes. “Há quatro meses, perdi o meu irmão para o coronavírus. Ele era apaixonado pelos animais, e vim em sua homenagem, também. É um modo de nos fortalecer e sairmos com o pensamento de que é possível confiar na vida”, diz, emocionado, o morador da Asa Sul.

Segundo o frei João Benedito Ferreira de Araújo, o santo é referência como protetor dos animais não apenas no catolicismo, mas em outras religiões. “Há uma grande admiração pela pessoa de São Francisco de Assis, que dedicou a vida a Deus. Na trajetória, desenvolveu uma grande relação de afeto com os bichos e tinha pena até de caminhar, para não pisar em insetos e vermes. Ele entendia que toda vida tem o sentido de louvar a Deus, e nos mostrou isso”, explica.

Para a Herilckmans Tonhá Isidro, de 44 anos, todo ano, o Dia de São Francisco de Assis é resguardado para trazer as cachorras shih-tzu Kiara e Zaarah, de 6 anos, para receberem a bênção no Santuário. “Eu cresci na paróquia e todos os animais que tive trouxe nesTa data. Acredito que trazê-los os ajudam a viver com mais tranquilidade e saúde”, afirma a psicóloga do Lago Norte.

O advogado Luiz Bangoim, 36, foi acompanhado da mulher, a servidora pública Ana Cecília da Costa, 36, para pedir proteção para a cadela sem raça definida Marie, de 7 anos. O morador do Guará relata que a cachorra passou um período doente, sem que os veterinários conseguissem identificar o que ocasionava a enfermidade. “Ela quase faleceu, e sofremos muito no processo. A Marie teve um quadro grave de anemia, e precisou receber transfusão de sangue. Depois de algum tempo, descobrimos que ela estava com a doença do carrapato, e pudemos iniciar o tratamento adequado. Então, viemos agradecer tanto pela vida da Marie, quanto para pedir que ela seja abençoada por São Francisco de Assis para se curar”, conta Luiz Bangoim.

» Mais de 195 mil contaminados

O Distrito Federal tem mais de 195 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Do total de casos notificados, 184.477 estão recuperados e 7.611, infectados. Com o avanço cada vez mais célere da doença, o número de mortes também é crescente, com 3.325 vítimas. O número registrado equivale a 3.054 infectados no Distrito Federal e 271 moradores do Entorno e outros estados. Apenas ontem foram contabilizadas 16 vítimas na capital e 630 novos casos.