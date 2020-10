'Desastre ecológico' na Rússia provoca morte em massa de animais marinhos

AF Agência France-Presse

Uma autoridade russa disse que o mar na remota península de Kamchatka pode ter sido contaminado com produtos químicos tóxicos, já que o Greenpeace alertou sobre um "desastre ecológico" para a vida marinha. - (crédito: Handout / GREENPEACE / AFP)

O Greenpeace descreveu como "desastre ecológico" a presença de cadáveres de focas, polvos e ouriços-do-mar há vários dias em uma costa da remota península russa de Kamchatka.

"Ocorreu um desastre ecológico em Kamchatka", na região da praia de Khalatyr – um local turístico conhecido especialmente pelos surfistas – e da baía de Avacha, no oceano Pacífico, disse a ONG.

As análises detectaram na água "quatro vezes mais produtos de petróleo e 2,5 vezes mais de fenol", acrescentou o Greenpeace, explicando que as causas da contaminação ainda não foram estabelecidas.

O Greenpeace afirmou ter entrado em contato com as autoridades para "pedir uma investigação imediata das causas da contaminação, uma avaliação de seu alcance e a eliminação urgente das consequências" do incidente.

As autoridades locais não informaram, recentemente, sobre nenhum acidente industrial, ou acontecimento incomum.

Neste fim de semana, o governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, visitou a região e ameaçou demitir os que ocultaram a gravidade da situação. Também prometeu divulgar uma análise, feita com amostras que foram enviadas para Moscou.