Blogueiros arrecadam quase US$ 50 mil para desempregados de parques da Disney

AF Agência France-Presse

(crédito: DAVID MCNEW / AFP)

Um casal de blogueiros do centro da Flórida, especializado em tudo o vinculado à Walt Disney World, arrecadou mais de 47.000 dólares para ajudar milhares de trabalhadores de parques temáticos que ficaram sem trabalho pela pandemia.

Depois que a Disney anunciou na terça-feira passada que demitiria 28.000 trabalhadores de parques temáticos em todo o país, devido ao impacto da pandemia, os blogueiros Sarah e Tom Bricker lançaram uma campanha para arrecadar fundos para uma organização que distribui alimentos.

O Second Harvest Food Bank, um banco de alimentos no centro da Flórida, mostra em sua página de arrecadação on-line que as doações superaram nesta segunda-feira (5) 47.600 dólares, acima da meta de 30.000, alcançada na sexta-feira, e continuavam aumentando.

"Muita gente tinha sido demitida ou está desempregada pelo novo coronavírus, que devastou os Estados Unidos", escreveram os Bricker. "Isto impactou de forma desproporcional o centro da Flórida, onde as indústrias de viagem e turismo, inclusive restaurantes, hotéis, transporte e entretenimento, são vitais para a economia local", acrescentaram.

O centro da Flórida, e em particular a cidade de Orlando, concentra vários parques temáticos, entre eles o Walt Disney World, Universal e SeaWorld, que normalmente atraem milhões de turistas por ano. Os Bricker, que dirigem o blog de informação geral disneytouristblog.com, lançaram a campanha na semana passada com uma doação de 500 dólares para ajudar os trabalhadores.

Graças ao aumento das doações, o Second Harvest Food Bank conseguiu aumentar de 150.000 para 300.000 as refeições que distribui diariamente na região, para um total de 41 milhões de refeições entregues desde 23 de março, segundo sua porta-voz, Erika Spence.

"O centro da Flórida está experimentando necessidades cada vez maiores, à medida que aumentam as demissões dos parques temáticos, diminuem as visitas às atrações na área e caem as taxas de ocupação hoteleira", disse à AFP.

Apesar de os parques terem aberto com medidas de distanciamento social entre junho e julho, o turismo tem sido muito escasso. Porta-vozes do Walt Disney World não informaram quanto exatamente caíram as visitas ao parque de Orlando.