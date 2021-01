Família indiana de Kamala Harris espera vê-la chegar à presidência americana

AF Agência France-Presse

(crédito: Patrick Smith/Getty Images/AFP )

Nova Délhi, Índia - Membros da família de Kamala Harris na Índia assistiram de perto sua posse como vice-presidente dos Estados Unidos pela televisão, mas esperam vê-la, pessoalmente, assumir a presidência daqui a quatro anos.

Harris se tornou a primeira mulher a chegar à vice-presidência dos Estados Unidos na quarta-feira. Negra e originária do sudeste asiático, ela nasceu na Califórnia, mas foi trazida várias vezes à Índia por sua mãe quando criança, e seus laços com esse país reanimaram seus 1,3 bilhão de habitantes.

"Espero que ela faça um trabalho tão excelente que dentro de quatro anos será automaticamente nomeada como candidata democrata e ganhe a presidência", afirmou o tio de Harris, Gopalan Balachandran.

Balachandran não pôde comparecer à cerimônia de posse na quarta-feira em Washington por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Teria sido bom estar lá", afirmou o tio de Kamala Harris à AFP, mas ele espera viajar para os Estados Unidos no futuro, se for vacinado.

A imprensa dos Estados Unidos mencionou um possível pacto segundo o qual o presidente Joe Biden (78 anos) teria prometido exercer um único mandato para deixar o caminho livre para Harris, e que ela pudesse se apresentar como candidata pelo Partido Democrata nas próximas eleições presidenciais.

A filha de Balachandran, Sharada Balachandran Orihuela, professora de inglês na Universidade de Maryland, pôde comparecer à cerimônia e foi fotografada ao lado de Harris.

Horas antes do evento, Harris (56 anos) publicou um vídeo no Twitter elogiando as mulheres que a inspiraram, incluindo sua mãe, Shymala Gopalan, especialista em câncer de mama nascida na Índia, já falecida.

"Ela [Kamala] fez tudo por si só. No mínimo, seu exemplo foi sua mãe", conta Balachandran.

Na cidade da família de Thulasendrapuram, no estado de Tamil Nadu, eles comemoraram a posse da vice-presidente dos Estados Unidos com fogos de artifício, aplausos e vivas durante o juramento de Harris.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, parabenizou Harris e declarou que sua posse foi um "momento histórico".

Modi disse que estava "ansioso para conversar com ela para fortalecer as relações" entre a Índia e os Estados Unidos.

"A parceria Índia-EUA é benéfica para o nosso planeta", acrescentou.