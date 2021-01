Após se confessar, ladrão devolve artefatos à igreja

AF Agência France-Presse

(crédito: ANDREAS SOLARO / AFP)

Roma, Itália - Um anônimo devolveu mais de 200 moedas antigas de propriedade do parque arqueológico de Paestum, no sul da Itália, depois de ter se confessado com um padre local, informou a entidade cultural em um comunicado nesta quinta-feira (21).

Protegido pelo sigilo da confissão, uma pessoa entregou ao padre, seu confessor, uma bolsa com mais de 200 moedas antigas para que fossem devolvidas às autoridades do parque arqueológico de Paestum.

As peças foram entregues diretamente ao diretor Gabriel Zuchtriegel, diz o comunicado.

"Dos 208 objetos numismáticos, sete foram falsificados", explicou Federico Carbone, professor da universidade local, lembrando que a maioria dessas moedas antigas são fabricadas com uma liga de bronze.

"Esta é a última de uma série de devoluções feitas por pessoas cheias de remorso por cometer um ato contra o patrimônio nacional e que decidem devolver o que pegaram ilegalmente", reconheceu o diretor do parque na nota.

Paestum, uma ex-colônia grega, conquistada pelos romanos e localizada a poucas dezenas de quilômetros ao sul de Nápoles, abriga três dos templos gregos mais conservados do mundo.