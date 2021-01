Navio romano naufragado entre séculos 2 e 3 d.C é descoberto na Grécia

CB Correio Braziliense

(crédito: Ministério da Cultura grego/Divulgação)

A descoberta de um navio romano naufragado por volta dos séculos 2 e 3 d.C na ilha de Kasos, no extremo sul do Mar Egeu, na Grécia, foi anunciado por mergulhares e arqueólogos marinhos nesta semana. A embarcação foi encontrada ainda com cargas, em grande parte composta por ânforas — vasos antigos com alças — de estilo espanhol e africano.



A exploração foi comandada pelo Ministério da Cultura e dos Esportes da Grécia em parceria com o Instituto de Pesquisa Histórica do Instituto Nacional grego, e realizada entre o meses de setembro e outubro de 2020.



Os arqueólogos estimam a idade do navio a julgar pelo conteúdo da carga. A recente descoberta, aliada a outros achados na região, ajuda os cientistas a entender como era feito o comércio internacional no Mediterrâneo há 1,8 mil anos — especialmente em uma região importante como essa, que levava ao Oriente Médio.



Os achados na região indicam que há milhares de anos o local foi um notável centro de navegação de troca cultural da Antiguidade até a Idade Moderna. Fizeram parte da equipe de estudos 23 cientistas e técnicos de várias especialidades, realizando mais de 100 mergulhos ao longo de 2020, o que somou mais de 200 horas de trabalho de campo. Veja imagens dos itens encontrados: