Por covid-19, Holanda impõe primeiro toque de recolher noturno desde a 2ª Guerra

AE Agência Estado

A Holanda irá impor seu primeiro toque de recolher noturno desde a Segunda Guerra Mundial a partir deste sábado, 23, em uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus no país. A decisão foi tomada após um longo debate parlamentar e com críticas da oposição, que considerou o toque de recolher um "sinal de impotência e pânico absolutos".

Enquanto a medida estiver em vigor, apenas pessoas com necessidades urgentes poderão deixar suas casas entre 21 horas e 4h30.

O toque de recolher deve durar pelo menos até 9 de fevereiro.

São consideradas necessidades urgentes emergências médicas, passeios com animais de estimação e trabalhos essenciais. Os infratores podem ser multados em ? 95 (aproximadamente R$ 618).

A Holanda está em lockdown desde o dia 15 de dezembro, quando escolas e lojas não essenciais foram fechadas. Bares e restaurantes deixaram de funcionar dois meses antes.

O país registrou queda constante no número de infecções nas últimas três semanas, mas as autoridades de saúde dizem que novas variantes do coronavírus levarão a um novo aumento de casos no próximo mês se as medidas de distanciamento social não forem reforçadas.

O governo também anunciou nesta quinta-feira, 21, uma extensão das medidas de apoio financeiro às empresas, injetando ? 7,6 bilhões extras (aproximadamente R$ 49,5 bilhões) em esforços para sustentar empresas em dificuldades e proteger empregos em meio à desaceleração econômica causada pela pandemia e pelo bloqueio.

A pandemia já deixou 13 mil mortos na Holanda.

Outros países da União Europeia, como Bélgica, França, Itália, Grécia e partes da Alemanha, também tentam manter a população em casa à noite. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS