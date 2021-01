Uruguai adquiriu 3,75 milhões de doses de vacinas contra a covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: JOEL SAGET / AFP)

O governo uruguaio deu detalhes neste sábado (23/1) sobre a compra de 3,75 milhões de doses da vacina contra o covid-19, após anunciar na sexta-feira um acordo com os laboratórios Pfizer/BioNTech e Sinovac.

"O acordo com a Pfizer/BioNtech e a Sinovac consiste em dois milhões de doses no primeiro dos laboratórios e um milhão e 750.000 no segundo", revelou o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, em coletiva de imprensa.

O Uruguai, um país de 3,5 milhões de habitantes, vai investir segundo o governo cerca de US$ 120 milhões para garantir as doses.

Lacalle Pou observou ainda que 1,5 milhão de doses foram reservadas no fundo Covax da Organização Mundial da Saúde.

Segundo o presidente uruguaio, a chegada das vacinas Pfizer e Sinovac está prevista para março, embora não esteja descartada a possibilidade de que seja no final de fevereiro.

“Em tese, deveríamos estar recebendo no mês de março uma soma de vacinas de até 3% da população”, acrescentou o presidente.

Lacalle Pou ressaltou que, em todo caso, "as negociações continuam com três outros laboratórios e esperamos ter novidades em breve".

O Uruguai é um dos países latino-americanos mais atrasados em termos de início de campanhas de vacinação contra o novo coronavírus, que teve forte crescimento no país desde novembro passado.

O Sistema Nacional de Emergências anunciou na sexta-feira - em seu relatório mais recente - a detecção de 1.186 novos casos de covid-19, o segundo maior número em um dia desde o início da pandemia, em março do ano passado, e 17 mortes, um recorde.

Com esses números, o país totaliza 36.170 infecções e 364 mortes pelo novo coronavírus.