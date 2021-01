Biden quer que governo federal compre mais produtos americanos

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP / MANDEL NGAN)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará nesta segunda-feira (25) uma ordem executiva pedindo às agências federais que comprem mais produtos locais para aumentar a produção doméstica e salvar empregos, informou um assessor econômico da Casa Branca.

Este texto, explicaram funcionários da Casa Branca, visa relançar a produção nacional e preservar empregos, aumentando "o investimento em indústrias manufatureiras e trabalhadores".

O novo decreto deve ainda reduzir as possibilidades de contornar as regras que obrigam o governo federal a comprar prioritariamente produtos fabricados nos Estados Unidos.

Em particular, Biden deseja limitar a maneira como as agências federais carimbam os produtos que desejam comprar "Made in America", a fim de eliminar as brechas legais exploradas por empresas que fabricam apenas uma pequena parte dos produtos nos Estados Unidos.