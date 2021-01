Major e Champ: cachorros de Biden se mudam para a Casa Branca

RN Ronayre Nunes

(crédito: JIM WATSON/afp)

A Casa Branca ganhou, no domingo (24/1), mais dois ocupantes: Major e Champ, os cachorros de Joe e Jill Biden. A dupla se mudou para o novo espaço quatro dias após a posse oficial do novo presidente norte-americano.



Sendo os primeiros pets desde o governo de Obama, Major e Champ parecem ter gostado da Casa Branca. Segundo a porta-voz da primeira dama em comunicado oficial, Major adorou correr pelos jardins, enquanto Champ preferia o aconchego na nova cama perto da lareira da casa.

Joe e Jill adotaram Major, em 2018, de uma associação que cuida de animais no estado do Delaware, nos Estados Unidos. Já Champ está com o casal desde 2008, quando Biden ainda era vice-presidente.

Cachorro Biden (foto: Saul LOEB / AFP)

Looks like Major is enjoying his first day at the office, ITS A TOUGH JOB BEING THE FIRST DOG GUYS! pic.twitter.com/kFovq8Dqdq — FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) January 25, 2021

Major Biden looking presidential at the White House. pic.twitter.com/wppJi42ygi — FIRST DOGS CHAMP & MAJOR BIDEN (@firstdogsusa) January 25, 2021

Em um vídeo publicado pelo jornal The New York Times, é possível ver os animais no jardim sul da casa.