Fábrica da AstraZeneca/Oxford é evacuada após alerta de bomba

AF Agência France-Presse

(crédito: Paul ELLIS / AFP)

A polícia britânica informou, nesta quarta-feira (27), sobre um "incidente" em andamento em um parque industrial do norte de Gales onde se registrou um alerta de bomba em uma fábrica de embalagens de vacinas da AstraZeneca/Oxford contra a covid-19.

"Estamos lidando atualmente com um incidente em andamento no parque industrial de Wrexham", informou a polícia local em um comunicado. "As estradas estão fechadas e pedimos ao público que evite a região até novo aviso", acrescentou.

O grupo farmacêutico Wockhardt disse no Twitter que sua fábrica foi "parcialmente evacuada à espera de uma investigação exaustiva" após a recepção de um "pacote suspeito" nesta manhã.

Segundo a imprensa local, um esquadrão antibomba equipado com um robô de neutralização de artefatos explosivos foi enviado ao local.

O primeiro-ministro Boris Johnson, cujo governo lançou um programa de vacinação em massa contra o coronavírus, visitou a fábrica em novembro, posando para os fotógrafos com frascos da vacina da AstraZeneca antes de receber a autorização regulamentar das autoridades de saúde britânicas.