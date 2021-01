Pfizer e BioNTech: vacina é eficaz contra cepas britânica e sul-africana

AF Agência France Presse

Paris, França - A vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech conserva praticamente toda sua eficácia contra as variantes britânica e sul-africana do vírus da covid-19, informaram as duas empresas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (28/1).

Os testes in vitro realizados com o vírus original e as mutações registradas "não demonstraram a necessidade de uma nova vacina", segundo os dois laboratórios, que destacam, porém, destacam que continuam "monitorando essas variantes e estão prontos para reagir", se alguma delas se tornar resistente à vacina.