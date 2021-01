Colômbia suspende voos do departamento do Amazonas por cepa brasileira

AF Agência France Presse

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governo da Colômbia anunciou, nesta quinta-feira (28), a suspensão das conexões aéreas com a capital do departamento do Amazonas, fronteira com o Brasil, por uma nova cepa da covid-19 detectada no país.

"A partir de amanhã e por um período de 15 dias estarão suspensas as operações aéreas de passageiros de e para Leticia (sul) enquanto fazemos todo o monitoramento epidemiológico (da cepa brasileira)", declarou o presidente Iván Duque em um evento público.

A medida não se aplica para o transporte de alimentos e mercadorias para a cidade de 40.000 habitantes, que não tem conexão terrestre com o resto do país e compartilha uma fronteira porosa com o município de Tabatinga.