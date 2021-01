Garoto de 14 anos compartilha luta para salvar mãe após internação por covid-19

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal)

O garoto Emilian Sosa, de apenas 14 anos, emocionou os seguidores após compartilhar sua história nas redes sociais. O norte-americano está com a mãe, Erika Calderón, internada por conta da covid-19 há 22 dias, e contou do medo de ficar sozinho caso a mãe morra.



"Minha mãe, Erika Calderon, tem Covid-19. Ela está no hospital há 22 dias e seus pulmões não melhoraram. Ela precisa ser transportada de helicóptero para um novo hospital para receber uma nova terapia que pode salvar sua vida. O transporte deve ser pago integralmente e não temos como pagar por isso. Por favor, nos ajude com uma contribuição por menor que ela seja. Deus abençoe a todos", escreveu.

Buscando ajuda para tentar salvar a mãe, Emilian pediu ajuda aos seguidores para arrecadar dinheiro suficiente e colocar a mãe em um tratamento especializado para a doença, com oxigenação por membrana extracorpórea. “Minha mãe trabalhou muito durante toda a vida para me criar. Ela é uma mãe solo, trabalhadora e é a única família que me resta", explicou.