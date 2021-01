Economia alemã cresce 0,1% no último trimestre de 2020

AF Agência France-Presse

Berlin, Alemanha - A economia da Alemanha, a maior da Europa, cresceu apenas 0,1% no quarto trimestre de 2020, afetada pelas restrições para enfrentar a pandemia do coronavírus - apontam dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (29).

A agência de estatística Destatis afirmou que a forte recuperação de 8,5% registrada no terceiro trimestre "se viu contida pelas restrições impostas ante a segunda onda do vírus no final do ano".

Em comparação com o quarto trimestre de 2019, a economia alemã caiu 3,9%. No conjunto de 2020, a economia alemã sofreu uma queda de 5%, conforme estimado no início do mês.

Analistas afirmam que as perspectivas para 2021 são incertas.

"A resiliência exibida no quarto trimestre não vai durar", advertiu Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics.

Segundo o Instituto DIW, a economia alemã pode cair 3% no primeiro trimestre de 2021. Há esperança, porém, de que a campanha de vacinação comece a conter, ao longo do ano, os danos causados pela pandemia.

"Talvez vejamos uma recuperação clara na segunda metade do ano, se um número suficiente de pessoas estiver vacinada", afirmou Fritzi Kohler-Geib, economista-chefe do banco KFW.

No início da semana, o governo alemão reduziu sua estimativa de crescimento para 2021 a 3%, em vez dos 4,4% estimados anteriormente, em função da persistência da crise sanitária.