Freddy, cão mais alto do mundo, morre aos 8 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: Guinness World Records/Divulgação)

Detentor do título de cão vivo mais alto do mundo, o dogue alemão Freddy morreu aos 8 anos, na quarta-feira (27/1). O animal media 103,5 cm da pata ao alto das costas. Quando em pé sobre as patas traseiras — uma medida que não é considerada pelo Guinness World Records —, chegava a impressionantes 2,26m.

O cachorro vivia na cidade de Essex, na Inglaterra, com sua tutora, Claire Stoneman. Freddy foi reconhecido pelo Guinness em 2016. A notícia da morte foi divulgada pelo próprio Livro dos Recordes.

À página oficial da publicação, Claire disse estar devastada."Ele não era só o cão mais alto, mas o cão com mais amor e com o maior coração", afirmou. "Ele era minha vida, minha razão, minha alegria. Minha felicidade e minha tristeza final. Era meu coração. Meu um em um milhão, amado por todo o mundo", acrescentou.

Curiosamente, a tutura disse que Freddy era o menor de sua ninhada e que, inclusive, foi levado para casa antes do que deveria porque não queria se alimentar em sua mãe: "Eu não tinha ideia de que ele iria ficar tão grande assim".

De acordo com o Guinness, o cão mais alto da história era Zeus, do Michigan, nos Estados Unidos. Ele media 111,8cm da pata às costas.