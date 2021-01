Sete pessoas morrem em ataque de grupo armado a uma festa no México

AF Agência France-Presse

(crédito: Thomas Def/ Unsplash)

Pelo menos sete pessoas que estavam em uma festa no estado mexicano de Jalisco (oeste) foram mortas por um grupo armado, informaram autoridades estaduais neste domingo. Homens armados entraram em uma casa no município de Ojuelos, região limítrofe com o estado de Zacatecas, onde se realizava o encontro, despojaram os convidados de seus pertences e fugiram.



"No entanto, alguns minutos depois, os indivíduos voltaram e detonaram suas armas contra as pessoas presentes", disse a promotoria de Jalisco em um comunicado. Após o crime, os agressores fugiram a bordo de duas motocicletas nas quais haviam chegado ao local.

As autoridades informaram que das sete vítimas do crime, seis são homens e uma mulher. O Ministério Público do Estado informou que já abriu inquérito sobre o crime, para o qual ainda não há pessoas presas.

O estado de Jalisco, na costa do Pacífico e rota do narcotráfico, é considerado um dos mais violentos do México e é um reduto do cartel Nueva Generación, um dos mais poderosos e que já lançou ataques contra alvos governamentais.

Em dezembro, o ex-governador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, foi morto a tiros em um restaurante da turística Puerto Vallarta.

Desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação antidrogas, houve mais de 300.000 mortes violentas, a maioria em atos criminosos, de acordo com a contagem oficial.