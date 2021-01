Terremoto de 5,78 graus atinge a Guiana; tremor foi sentido no Brasil

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Internet)

Um terremoto de magnitude 5,7 graus na escala Richter atingiu a Guiana, com epicentro a 150 km de Boa Vista, capital de Roraima, neste domingo (31/01). Os tremores também foram sentidos em Manaus (AM).

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do tremor foi registrado a cerca de 40 quilômetros da fronteira com o Brasil. Não há informações de acidentes ou feridos por conta do ocorrido. Nas redes sociais, internautas compartilharam relatos e imagens do momento. Confira:

Tremor de terra forte em Boa Vista, Roraima. Essa parte é só o final. #terremoto pic.twitter.com/FsuXxglY5R — Igor Lopes (@igorlopesrr) January 31, 2021

Mds as janelas deram uma tremidinha e eu já tava puxando o pai nosso expulsando qualquer coisa daqui de casa mas dps li que foi um terremoto la pra riba q veio p cá — Pudim (@Ster_pudim) January 31, 2021