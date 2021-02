Covax entregará doses de AstraZeneca à América Latina e Caribe em fevereiro

AE Agência Estado

(crédito: PRAKASH MATHEMA)

O esquema global de compartilhamento de vacinas da Covax pretende entregar 35,3 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca/Oxford para 36 estados caribenhos e latino-americanos entre meados de fevereiro ao final de junho, anunciou o escritório regional da Organização Mundial de Saúde (OMS). A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) disse que a região das Américas precisa imunizar cerca de 500 milhões de pessoas para controlar a pandemia.

De acordo com um relatório da Reuters, a OPAS disse que a OMS completaria sua revisão em alguns dias da vacina para uso emergencial. "O número de doses e o cronograma de entrega ainda estão sujeitos ao uso emergencial e à capacidade de produção de manufatura", disse a OPAS, acrescentando que acordos de fornecimento também tiveram que ser acordados com os produtores.

Das 36 nações que irão ter acesso ao imunizante, Bolívia, Colômbia, El Salvador e Peru também irão receber um total de 377.910 doses da vacina Pfizer e BioNTech a partir de meados de fevereiro.

Israel

Israel, que tem bons índices da vacinação, estendeu o bloqueio nacional, declarado em 27 de dezembro. O gabinete prolongou o fechamento até a manhã de sexta-feira, 5, mas marcou uma nova reunião para quarta-feira, 3, para discutir o assunto, disse um comunicado do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e do Ministério da Saúde. (Com agências internacionais).