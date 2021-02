Museus Vaticanos abrem após 88 dias fechados

AF Agência France-Presse

(crédito: Andreas SOLARO / AFP)

Os Museus Vaticanos, entre os mais visitados do mundo antes da pandemia de coronavírus, reabriram suas portas nesta segunda-feira (1) após 88 dias fechados, um privilégio que será desfrutado principalmente pelos romanos.

As monumentais portas do museu foram abertas nesta segunda-feira pela manhã e entre os primeiros visitantes estavam Martina Sorrenti e Vincenzo Spina, dois guias turísticos.

"Nos últimos anos, o museu foi a nossa segunda casa. Hoje quisemos voltar a descobrir este lugar, porque estava se perdendo na nossa memória", confessou Vincenzo.

Ao longo de suas salas e corredores, o casal parou para contemplar as estátuas gregas, os sarcófagos egípcios, os mapas italianos, entre as peças mais famosas de uma das coleções de arte e história mais importantes do mundo.

O deus Apolo, o sacerdote Laocoonte, o herói Hércules, o atleta Doríforo estão entre as centenas de estátuas esculpidas em mármore há milhares de anos.

Depois de 88 dias de fechamento obrigatório, o segundo desde o início da emergência sanitária, foi aberto também o setor do museu dedicado ao Antigo Egito, com objetos da vida cotidiana encontrados em escavações de tumbas, como vasos, peças de bronze, sarcófagos e máscaras funerárias.

"Hoje é um dia para festejar", exclamou a diretora do museu, Barbara Jatta, ao receber as equipes de filmagem que percorriam os corredores quase vazios.

Jatta recomenda parar nos antigos apartamentos Borgia, a residência privada do papa Alexandre VI, falecido em 1503.

"Você entra em um ambiente admirável do século XV", afirma.

Durante os longos meses fechados, a Capela Sistina, obra-prima da arte renascentista, conhecida pelos afrescos de Michelangelo, com pinturas que cobrem todas as paredes à vista, inclusive o teto, foi submetida a um grande controle.

Foi realizada também uma complexa operação de limpeza da poeira das pinturas, que representam diferentes cenas e personagens da Bíblia.

A abertura dos Museus Vaticanos (de segunda a sábado, com reserva prévia), principal fonte de entrada de recursos para o Vaticano, garante um alívio para as finanças.

A reabertura coincide com a campanha de vacinação contra a covid-19 de toda a equipe do Vaticano, o que gera tranquilidade.

Os museus receberam uma média de 23.000 visitantes por dia em 2019, e Bárbara Jatta calcula que a entrada passará para "milhares de pessoas" por dia nas próximas semanas.

A Cidade do Vaticano, que optou por garantir o emprego de seus 5.000 funcionários, emprega 700 pessoas no museu, incluindo 300 guardas, além de restauradores da arte e historiadores.