Golpe de Estado era 'inevitável', diz chefe do Exército de Mianmar

AF Agência France-Presse

(crédito: Ye Aung THU / AFP)

O golpe de Estado que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi do poder em Mianmar era "inevitável" - declarou o comandante do Exército do país, general Min Aung Hlaing, nesta terça-feira (2).

"Este caminho era inevitável para o país e, por isso, tivemos que escolhê-lo", alegou o general, de acordo com a página oficial do Exército no Facebook.

Washington, por sua vez, determinou formalmente que o exército de Mianmar realizou um golpe, o que causará uma redução na ajuda dos EUA ao país asiático.

Funcionários do Departamento de Estado anunciaram a decisão, que será em grande parte simbólica, já que quase toda a ajuda enviada pelos Estados Unidos é direcionada a grupos não-governamentais, que não serão afetados.