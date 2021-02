Ração contaminada mata 110 cães nos EUA; produto foi enviado a outros países

JG Jéssica Gotlib

Primeiros relatos de cachorros intoxicados por ração contaminada chegaram à FDA em dezembro do ano passado - (crédito: JackieLou DL/Pixabay)

Pelo menos 110 cachorros domésticos morreram e outros 210 animais de estimação ficaram doentes após a ingestão de ração contaminada nos Estados Unidos. Segundo informações da Food and Drug Administration (FDA — agência similar à Anvisa do país), a fabricante Midwestern Pet Foods avisou por conta própria do risco de intoxicação causado por um lote da ração Sportmix.

O primeiro alerta para recolhimento de lotes do produto foi enviado em 30 de dezembro de 2020. Os relatos iniciais eram de 28 cães mortos e oito doentes após consumirem o produto. Os números seguem sendo atualizados pela FDA e podem ser maiores do que a centena registrada até agora. Isso porque, depois da realização de uma inspeção, o alerta foi estendido a todos os produtos alimentares produzidos pela Midwestern Pet Foods na fábrica localizada em Oklahoma.

Esse aviso vale para tudo o que foi produzido por lá com data de validade para 9 de julho de 2022 ou anterior. Para identificar produtos da fábrica de Oklahoma basta confirmar se há o número “05” no código do lote. São mais de mil lotes afetados, inclusive alguns exportados para outros países (confira a lista no fim da matéria).

Fungo

O problema todo foi causado por uma contaminação por fungo, o Aspergillus flavus. Ele cresce em milho e outros grãos usados para compor as rações de animais de estimação e produz uma toxina chamada aflatoxina. Em altas concentrações, ela causa uma série de doenças nos pets e pode leva-los à morte, como nos casos relatados à agência.

Segundo a FDA, os principais sintomas da intoxicação por aflatoxina são lentidão, perda de apetite, vômitos, icterícia (tonalidade amarelada dos olhos ou gengivas devido a danos no fígado) e/ou diarreia. Pode ainda haver danos ao fígado, sem que o animal apresente outros sintomas.

O que fazer

A orientação é que varejistas devolvam o produto e não doem nem vendam os itens sob nenhuma hipótese. Já os donos de animais que receberam qualquer alimento da marca com a identificação indicada devem consultar o veterinário o mais rápido possível, ainda que os bichinhos não tenham apresentado sintomas. Também é preciso limpar tigelas e outros utensílios que entrem em contato com a ração com água sanitária.

Todos os consumidores e veterinários do país devem ainda registrar ocorrência de intoxicação relacionada ao caso na página da FDA.

Lista de países que podem ter recebido a ração contaminada

Bahrain, Barbados, Chile, Costa Rica, Curaçao, Chipre, República Tcheca, Equador, El Salvador, Polinésia Francesa, Gana, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Islândia, Indonésia, Irlanda, Israel, Coréia, Kuwait, Líbano, Lituânia, Malásia, México, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá, Peru, Cingapura, Taiwan, Trinidad, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e Vietnã.