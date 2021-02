Covid-19 mata o "Capitão Tom", herói britânico

CB Correio Braziliense



O capitão Sir Tom Moore, um ex-veterano de guerra que aos 100 anos tornou-se um herói do primeiro bloqueio na Inglaterra, ao levantar mais de 30 milhões de libras para o serviço de saúde, morreu de covid-19. Uma fotografia do idoso com seu paletó coberto de medalhas, publicada em sua conta oficial no Twitter, junto à menção “Capitão Sir Tom Moore 1920-2021”, serviu para anunciar a morte após se saber, há poucos dias, que ele havia contraído a doença. Nomeado coronel honorário quando fez 100 anos em 30 de abril, Moore “se tornou não apenas uma inspiração nacional, mas um raio de esperança para o mundo”, disse o primeiro-ministro Boris Johnson em um comunicado, homenageando um “herói no verdadeiro sentido do termo”. Veterano da Segunda Guerra Mundial, o “Capitão Tom” arrecadou, em abril, a soma inédita de 33 milhões de libras (cerca de R$ 225 milhões na época), oficialmente reconhecida como recorde individual pelo Guinness, ao dar 100 voltas em seu jardim, por vários dias, ajudado por seu andador. A Rainha Elizabeth II enviou à família de Moore “uma mensagem privada de condolências”, anunciou o Palácio de Buckingham.