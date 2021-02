Jovem acorda do coma após 10 meses sem saber da covid, apesar de ter pego 2 vezes

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal )

Um jovem do Reino Unido acordou do coma após 10 meses sem saber que o mundo enfrenta uma pandemia, apesar dele ter pegado a covid-19 duas vezes.



Joseph Flavill, de 19 anos, entrou em coma em 1º de março do ano passado após sofrer um lesão cerebral grave devido a um acidente de carro. Na época, a covid-19 ainda não era considerada uma pandemia e o primeiro lockdown no país seria dali a três semanas.

Ao The Guardian, a família contou que o britânico testou positivo para a covid-19 duas vezes no hospital e conseguiu se recuperar.

Por enquanto, Flavill ainda não sabe das dimensões da pandemia. A família só avisou que devido às restrições, eles não podem ficar com ele no hospital. “Eu simplesmente não sei por onde começar. Um ano atrás, se alguém tivesse me contado o que iria acontecer no ano passado, eu não acho que teria acreditado. Não tenho ideia de como Joseph vai entender o que todos nós passamos", contou a tia Sally Flavill Smith ao jornal.

O Reino Unido enfrenta o terceiro lockdown para tentar conter o avanço da covid-19, agravado por uma nova variante que circula no país e é ainda mais contagiosa.

Flavill está aos poucos se recuperando da lesão cerebral que sofreu. Segundo a família, ele já consegue fazer alguns movimentos e conversar aos poucos, mas ainda tem uma longa recuperação pela frente.