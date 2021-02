Número de vacinados no mundo ultrapassa o de infectados pela covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O número de pessoas vacinas em todo o mundo contra a covid-19 superou o de pessoas infectadas pelo vírus, é o que indica o rastreador do jornal inglês Financial Times. Nesta quarta-feira (3/2), cerca de 104 milhões de doses dos imunizantes haviam sido administrados, enquanto os casos confirmados são um pouco mais de 103 milhões.



A marca representa os casos reportados oficialmente pelos países, mas, devido à natureza fragmentada dos relatórios, é provável que o total seja maior.



"O fato de termos tantas vacinas é uma notícia extremamente boa que nos foi dada aos pedaços. Este momento reúne os fatos, mostrando como avançamos depressa e como chegamos longe", disse Michael Head, pesquisador de saúde global na Universidade de Southampton, na Inglaterra.



A Organização Mundial da Saúde (OMS), por sua vez, indicou, também nesta quarta, que o número de novos casos de infecção no mundo caiu em 13% na semana passada, garantindo assim o terceiro período consecutivo de sete dias com curva decrescente. Especialistas atribuem a desaceleração aos constantes lockdowns e as medidas restritivas globais de distanciamento social.



Apesar do avanço, as vacinas, ainda, não afetaram os índices de transmissão na maioria dos países, sendo necessário alguns meses para que se desenvolva a imunidade de rebanho. Israel é o único país onde as vacinas já estão reduzindo a transmissão porque a inoculação foi feita de modo mais extenso e rápido do que em qualquer outro lugar do mundo.