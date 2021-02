Londres e CureVac alcançam acordo sobre vacinas contra variantes da covid-19

AF Agência France-Presse

O laboratório de biotecnologia alemão CureVac anunciou nesta sexta-feira (5) um acordo com o governo britânico para desenvolver e produzir vacinas contra variantes da covid-19.

A empresa trabalhará com o grupo especializado em vacinas do governo para avaliar as variantes do vírus e criar eventuais imunizantes contra as selecionadas, anunciou a companhia em um comunicado.

Os ensaios clínicos serão realizados no Reino Unido para obter a aprovação das vacinas contra as variantes mais perigosas. "Em virtude deste acordo, CureVac fornecerá 50 milhões de doses de vacinas contra variantes para o Reino Unido" após a aprovação regulatória, disse a empresa.

"As vacinas potenciais resultantes terão de ser fabricadas e distribuídas no Reino Unido e em seus territórios de ultramar e dependências", acrescentou.

CureVac e seu rival britânico GSK anunciaram na quarta-feira planos de desenvolver em conjunto para 2022 uma vacina contra as variantes da covid-19 baseada na tecnologia de RNA mensageiro.

A colaboração entre as duas empresas visa desenvolver vacinas anticovid de próxima geração "com potencial para um enfoque multifuncional para abordar múltiplas variantes emergentes em uma vacina", observaram.

Uma vacina da CureVac contra a covid-19 está atualmente nos estágios finais de testes clínicos. A empresa garante que é mais fácil de armazenar e distribuir do que as já utilizadas na Europa.