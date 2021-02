Após ganhar R$ 40 milhões na loteria, mulher é esfaqueada pelo marido

JG Jéssica Gotlib

Casal estava junto há 11 anos e não tinha filhos, marido segue preso até audiência em março - (crédito: Reprodução/Mirror)

Aos 49 anos de idade, a britânica Emma Brown teve a sorte de ganhar na loteria ofuscada por um ato de violência. Depois de receber o prêmio 5,5 milhões de libras — equivalente a cerca de R$ 40,5 milhões na cotação atual — ela foi agredida pelo próprio marido, Stephen Gibbs, 45.

Segundo relatos da vítima, o fato ocorreu em 30 de janeiro, nas proximidades de um lago isolado da cidade de Barry. Mas os fatos só vieram a público neste sábado (6/2) após uma publicação do jornal Mirror. Amigos da vítima disseram que ela é uma pessoa pacata e extrovertida.

“Emma é uma garota muito popular e tem muitos amigos. Ela já foi garçonete em vários pubs e é uma pessoa muito amigável, ela é uma pessoa normal, extrovertida e cotidiana”, disse uma pessoa próxima que preferiu não se identificar.

Ela e Gibbs estão juntos há 11 anos, desde 2009, e não têm filhos. Os amigos e vizinhos decidiram não compartilhar sua visão sobre o relacionamento dos dois, mas contaram que o dia da briga foi bastante traumático. “O lugar estava fervilhando de policiais e paramédicos. Eu contei 14 veículos fora da propriedade — e o inferno estava começando”, disse um dos moradores da região.

Ainda de acordo com os relatos, Brown ganhou na loteria em 2017, mas manteve o prêmio em segredo até agora. Foi com esse dinheiro que ela comprou a propriedade próxima ao lago em Barry, na qual os dois estavam no dia do atentado. Antes disso, ela era vice-gerente da empresa de manutenção de aeronaves Servisair.

Ao Mirror, um porta-voz da polícia confirmou a prisão de Gibbis por tentativa de homicídio e informou que ele seguirá em custódia até uma audiência marcada para 1º de março.