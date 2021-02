Espanha supera os 3 milhões de casos registrados de coronavírus

AF Agência France-Presse

A Espanha superou, nesta terça-feira (9) os 3 milhões de casos registrados de covid-19, após o forte aumento observado desde as festas de fim de ano, informou o Ministério da Saúde.

Nas últimas 24 horas foram registrados 16.402 casos, o que eleva o balanço oficial para 3.005.487, segundo o ministério.

Também desde segunda-feira, a Espanha registrou 766 mortes e totaliza 63.061, dentro de uma população total de 47 milhões de habitantes.

O número de casos notificados é considerado amplamente subestimado, depois que no início da epidemia, na primavera boreal de 2020, os serviços de saúde ficaram sobrecarregados e incapacitados de acompanhar o vertiginoso ritmo de propagação da doença.

Em 15 de dezembro, o governo apresentou um estudo de soroprevalência que calculava que 10% da população espanhola se infectou até aquele momento com o vírus, ou seja, 4,7 milhões de pessoas.

A Espanha se tornou o primeiro país europeu a superar o milhão de casos em 21 de outubro, um número que dobrou 11 semanas mais tarde. Em apenas um mês, de 7 de janeiro até esta terça-feira, o país somou mais outro milhão.

As autoridades atribuem o forte aumento do início do ano aos relaxamentos de mobilidade concedidos durante o período de fim de ano, que na Espanha tem três momentos fortes: Véspera de Natal em 24 de dezembro, Ano Novo e a festa dos Reis Magos em 6 de janeiro.

A incidência, no entanto, caiu nos últimos dias. Depois de atingir os 900 casos por 100.000 habitantes no final de janeiro, nesta terça-feira ficou em 630 casos, segundo o boletim da Saúde.

Assim como nos países vizinhos, o governo está preocupado com as novas variantes do vírus, que podem ser mais contagiosas.