"Trump foi o incitador chefe"

R » RODRIGO CRAVEIRO



No segundo dia do julgamento político de Donald Trump, os nove deputados democratas que encarnam o papel de promotores acusaram o ex-presidente de ter atuado como o principal incitador da invasão ao Capitólio por simpatizantes do republicano, em 6 de janeiro. “A evidência mostrará que o ex-presidente não foi um espectador inocente. Ele abdicou de seu papel de comandante-chefe e se tornou o incitador chefe de uma perigosa insurreição”, declarou o legislador Jamie Raskin, um dos promotores. A expectativa é de que o veredicto do ex-líder republicano seja divulgado na noite de sábado. A situação de Trump pode se agravar nos próximos dias. Uma procuradora da Geórgia abriu uma investigação criminal sobre as “tentativas do magnata de influenciar as eleições gerais” no estado, em 2020.

Os senadores tiveram acesso, ontem, a novos vídeos inéditos sobre o ataque ao Capitólio. Uma das gravações das câmeras de segurança mostra como Chuck Schumer, líder da maioria democrata no Senado, esteve a poucos metros dos invasores. Outras imagens sugerem que os extremistas pretendiam executar o então vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que se refugiou no Congresso. Uma terceira gravação também revela que os vândalos invadiram o gabinete da democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, e planejavam feri-la ou assassiná-la.

Além de apontar Trump como incitador chefe, Raskin disse que o ex-presidente “ainda está promovendo a grande mentira responsável por incitar a multidão”. “Seu foco não era nos defender ou consolar. Era continuar a agir como incitador chefe, dizendo à multidão que a eleição tinha sido roubada”, comentou. Segundo ele, “as evidências mostram que ele (Trump) sabia o que estava para acontecer e que não ficou surpreso com a violência”. A invasão ao Capitólio deixou cinco mortos.

“Quando, inexoravelmente e inevitavelmente, a violência ocorreu, mergulhando este órgão e a Câmara de Representantes no caos, nós iremos mostrar que ele abdicou totalmente de suas funções”, ressaltou Raskin. “Ele se regozijou com isso e não fez nada para nos ajudar como comandante-chefe”, acrescentou. Os promotores teriam 16 horas para expor os motivos pelos quais esperam que o Senado condene Trump.

Em entrevista ao Correio, Allan Lichtman, historiador político da American University (em Washington), acredita que os promotores conseguiram provar que Trump incitou a insurreição não apenas em 6 de janeiro, ao pedir aos simpatizantes que lutassem “como o inferno”, mas ao longo de dopis meses, desde as eleições de 4 de novembro. “O tuíte mais incriminador veio depois das 18h daquele 6 de janeiro, mais tarde apagado pela rede social. Trump escreveu: ‘Essas são as coisas e os eventos que acontecem quando uma vitória eleitoral sagrada esmagadora é, tão sem cerimônia e cruelmente, retirada de grandes patriotas que foram mal e injustamente tratados por tanto tempo. Vão para casa com amor e em paz. Lembrem-se deste dia para sempre!’”, afirmou o especialista. Ontem, o Twitter anunciou que o banimento de Trump da rede social é definitivo.

Segundo Lichtman, o próprio Trump admitiu que o protesto violento foi uma consequência provável das queixas sobre uma eleição supostamente roubada. “Mas, foi o ex-presidente quem desencadeou essas reclamações, com uma bateria de mentiras, ao longo de 62 dias, que culminou na retórica inflamada de seu comício, em 6 de janeiro”, explicou. Ao ser questionado sobre o risco de o julgamento político acentuar o ódio dos simpatizantes de Trump, Lichtman disse que “extremistas não precisam de incentivos”.

Geórgia

Fani Williams, promotora do condado de Fulton (Geórgia), explicou que a investigação contra Trump “incluirá possíveis violações das leis eleitorais da Geórgia, que proíbem pedir a funcionários locais e estaduais que cometam fraude ou falso testemunho, embora não vá se limitar a isso”. Em 2 de janeiro passado, Trump pediu ao secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, que “encontrasse” os votos necessários para alcançar o democrata Joe Biden no estado.

» Eu acho...

“Em uma nação profundamente polarizada, como os Estados Unidos, qualquer resultado do julgamento político do ex-presidente Donald Trump despertará a indignação de um lado. No entanto, até agora, quase toda a violência veio do campo pró-Trump, não dos opositores ao republicano.”

Cas Mudde, professor do Centro para Pesquisa sobre Extremismo da Universidade

de Oslo e da Faculdade de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade da Geórgia (EUA)

» Notas

Morre Larry Flynt, 78, magnata da pornografia

Ele fundou um império da indústria pornográfica e a revista masculina Hustler. Em 1984, concorreu à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, apesar de se rotular como “libertário”. Também foi tema do filme O povo contra Larry Flynt, uma cinebiografia de 1996 que mostrou como precisou lutar para vence batalhas judiciais e como escapou de um atentado que o deixou paraplégico. Ontem, aos 78 anos, Larry Flynt morreu aos 78 anos de insuficiência cardíaca, em Los Angeles. Em outubro de 2017, ele ofereceu uma recompensa de

US$ 10 milhões por evidências que levassem ao impeachment de Donald Trump. Flynt foi casado cinco vezes e teve cinco filhos.

Biden sanciona militares de Mianmar

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou medidas contra a junta militar que tomou o poder em Mianmar. As sanções incluem o congelamento de seus ativos em território norte-americano. A Casa Branca também exortou os generais birmaneses a renunciarem ao poder e exigiu a libertação imediata da líder política Aung San Suu Kyi. “Aprovei uma nova ordem executiva que nos permite sancionar de imediato os líderes militares que dirigiram o golpe, seus interesses comerciais e familiares próximos”, declarou Biden. Ontem, o democrata fez a primeira visita ao Pentágono, na condição de chefe de Estado (foto).

Arábia Saudita liberta ativista defensora do direito de dirigir

“Foi um momento especial ver o rosto da minha irmã e escutar a sua voz”, desabafou ao Correio Alia Hathloul, ao comentar a libertação da militante Loujain Al-Hathloul (foto), 31 anos, depois de 1.001 dias trancafiada pela Arábia Saudita por sua luta pelo direitos das mulheres de dirigir. Em 29 de dezembro, Loujain foi condenada a 5 anos e 8 meses de prisão em virtude de uma lei “antiterrorista”. A sentença foi suspensa pela Justiça saudita por um prazo de 2 anos e 8 meses, “sob condição de que ela não cometa nova delito nos próximos três anos”. “Posso dizer que ela não está atrás das grades hoje, mas isso não significa que Loujain esteja totalmente livre. As autoridades impuseram-lhe uma proibição de viajar, extensiva à família. Ela ainda precisa lutar para fazer com que as pessoas que a torturaram sejam responsabilizadas”, acrescentou Alia. (RC)