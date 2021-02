Casados por 70 anos, idosos têm último encontro em hospital antes de morte por covid

RN Ronayre Nunes

(crédito: Arquivo Pessoal/Barbara Smith)

Depois de 70 anos de casados e 77 anos juntos, Derek e Margareth Firth morreram com apenas três dias de diferença. Ambos com 91 anos, os dois britânicos emocionaram o mundo após perderem a batalha para a covid-19. O homem no último dia 31 de janeiro, e a mulher em 3 de fevereiro.



Filha do casal, a inglesa Barbara Smith, de 50 anos, foi a responsável por tirar uma foto dos pais segurando as mãos mesmo presos em leitos de hospitais pouco antes da morte do pai. Os dois estavam internados em um hospital na cidade de Trafford, na Inglaterra.

Margareth havia sido internada antes do marido em outro hospital, mas a família logo tratou de mudar a matriarca de local para ficar perto de Derek. Eles namoravam desde os 14 anos.

"Ela apresentou uma melhora quando o encontrou. Foi triste, mas foi muito bonito vê-los juntos pela última vez. Acho que foi da maneira que eles gostariam.", comentou Barbara.