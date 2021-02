Meghan Markle ganha ação contra jornal britânico por violação de privacidade

AF Agência France-Presse

(crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP)

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, ganhou nesta quinta-feira (11) a ação no Reino Unido contra a empresa editora do Mail on Sunday, jornal sensacionalista que ela denunciou por invasão de privacidade após publicar uma carta que escreveu ao seu pai.

O juiz Mark Warby da Alta Corte de Londres decidiu que a duquesa de Sussex, de 39 anos, "tinha uma expectativa razoável de que o conteúdo da carta permaneceria no âmbito privado". Os artigos do Mail on Sunday "interferiram nessa expectativa" e são ilegais, afirmou.